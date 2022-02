Le marché du crédit en Europe sera soumis à des épisodes de forte volatilité en 2022 (Allianz GI)

"En attente de retrouver le juste équilibre entre prix et rendement, le marché du crédit sera en transition au premier semestre 2022. La volatilité et la dispersion du marché européen du crédit devraient augmenter, ce qui favorisera la gestion active ", conclut l'expert.

" En ce début d'année, la hausse de la volatilité s'accompagne d'une décompression des spreads, et la faible liquidité sur le High Yield exacerbe les mouvements. Alors que la demande est en retrait, l'offre, qui devrait rester abondante, devrait peser sur les valorisations ", remarque Vincent Marioni, Directeur des investissements Crédit chez AllianzGI.

Par ailleurs, les entreprises ont assaini leur bilan et une majorité d'émetteurs a retrouvé un ratio d'endettement d'avant crise.

Toutefois, les fondamentaux restent bons, note Allianz GI. La croissance économique en zone euro devrait rester soutenue, et les goulots d'étranglements dans les chaines de distribution devraient se résorber, diminuant ainsi les pénuries de composants.

Par ailleurs, les risques géopolitiques ne doivent pas être minimisés, la pandémie continue d'affecter le tourisme et le transport, et le ralentissement économique de la Chine pourrait impacter certains secteurs.

Compte-tenu de l'incertitude concernant l'évolution de l'inflation, qui continue de surprendre à la hausse, des taux, et du risque d'erreur de politique monétaire, le marché du crédit restera sous tension au premier semestre, estime Allianz GI.

En Europe, la Banque centrale européenne (BCE), tout en restant accommodante, a surpris lors de la réunion du 3 février par son ton plus offensif, signalant qu'elle pourrait agir plus tôt que prévu.

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine a clairement entamé la normalisation de sa politique monétaire et envisage une première hausse de taux en mars.

(AOF) - Après une année 2021 marquée par sa résistance, le marché du crédit en Europe sera, en 2022, pris en étau entre de fortes incertitudes concernant l’évolution de l’inflation et des taux, et des perspectives fondamentales qui restent favorables, selon Allianz Global Investors (Allianz GI).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.