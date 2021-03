Le marché des Green Bonds va gagner en profondeur cette année, souligne AllianzGI

(AOF) - Le marché des obligations vertes a connu une forte croissance ces dernières années, observe AllianzGI. Si le volume d'émissions en 2020 a été relativement stable par rapport à 2019, le marché devrait être soutenu en 2021 par trois facteurs : des émissions corporate en augmentation, à la faveur des bonnes performances de 2020 ; des souverains de plus en plus actifs, et dont les émissions souvent importantes apporteront de la liquidité au marché ; et l'entrée de l'Union Européenne sur ce marché dans le cadre du Green Deal.

L'UE compte consacrer 30% des 750 milliards d'euros annoncés à des investissements verts, qui seront au moins en partie financés par des Green Bonds.

" En 2021, le marché des Green Bonds va continuer à se développer, à la faveur d'une forte demande des investisseurs et du plan de relance de l'Union Européenne, qui va changer la donne en lui apportant de la profondeur. Désormais véritable segment du marché du crédit, il devrait également se diversifier, notamment dans le secteur industriel ", remarque Julien Bras, gérant chez AllianzGI.