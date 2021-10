Le marché des engrais flambe

(AOF) - Le marché des engrais n’échappe pas à la flambée des matières premières. L’urée a bondi au mois d’octobre de 48% pour atteint un niveau record de 810 euros la tonne. Avec des prix du gaz au plus haut depuis plus d’une décennie, plusieurs lignes de production d’urée d'Europe de l'Ouest ont été mises à l’arrêt, venant renforcer la tension sur le marché européen. L’offre chinoise est par ailleurs très réduite à l’international en raison de la volonté de Pékin de favoriser son marché intérieur.

