Le marché des cryptos en difficulté alors que le Bitcoin casse son support des 30 000 dollars

Certains investisseurs voient une opportunité d'entrer dans le marché afin de diminuer le coût moyen en dollars de leurs investissements en crypto-monnaies.

Cette semaine, le bitcoin a cassé son support des 30 000 dollars entraînant le marché des cryptomonnaies à la baisse. Après avoir atteint 63 000 dollars en avril, le bitcoin et le marché des crypto-monnaies ont connu une forte tendance baissière. Les risques réglementaires, une politique monétaire moins accommodante et une demande institutionnelle plus faible ont contribué à une forte pression vendeuse au cours des derniers mois, portant les pertes du thème des cryptomonnaies à -43% sur les 3 derniers mois. Certains investisseurs y voient une opportunité d'entrer dans le marché afin de diminuer le coût moyen en dollars de leurs investissements en crypto-monnaies. Mais la vérité est qu'il y a une grande incertitude quant à la direction que pourrait prendre le marché.

Pour voir la liste des 22 ETF liés aux crypto-monnaies, veuillez continuer ici.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :