Le marché de taux est prêt pour Jackson Hole

- Mardi, les taux longs restaient sous tension sur le marché américain, à quelques jours du symposium de Jackson Hole, réunissant les grands argentiers de la planète dans cette station de ski du Wyoming, aux Etats-Unis. L’événement, qui débutera vendredi par une intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a pour thème cette année les changements structurels dans l’économie mondiale. D’autres banquiers centraux doivent s’y exprimer.La récente évolution des marchés de taux, qui ont accentué leur correction en août, sous l’effet de la nette hausse des rendements des emprunts d’Etat américains, fait écho à cette thématique. Depuis plusieurs semaines, les investisseurs ajustent leurs scénarios de taux longs, face à une économie américaine résiliente, qui pourrait éviter la récession. En août, ces derniers ont basculé d’une vision court terme sur les taux à une vision long terme, note Mark Haefele, responsable des investissements chez UBS WM.La probabilité de hausse de la Fed gagne du terrainLa croissance solide aux Etats-Unis et la résistance du marché du travail les ont convaincus que les taux resteront élevés pendant encore longtemps, s’alignant ainsi sur le discours de la Fed. Ce qui a eu un effet sur les anticipations de taux terminal des Fed funds (le taux de référence de la Fed), sur la prochaine baisse des taux de la Fed repoussée dans le temps et sur les taux réels. D’autres facteurs ont aussi joué qu’il s’agisse de l’augmentation des besoins de financement du gouvernement américain, ou l’assouplissement par la BoJ de sa stratégie de contrôle de la courbe. Ces deux facteurs jouent sur la demande et donc sur la prime de terme réclamée par les investisseurs. Enfin, le ton plus hawkish de la part des membres de la Fed en juillet au vu des minutes de la réunion a également eu une influence. Les investisseurs voient désormais une probabilité de 42% de hausse des taux de la Fed en novembre, selon l’outil Fed Watch de CME Group, la plus élevée depuis la dernière réunion de la banque centrale américaine en juillet.Les stratégistes de Deutsche Bank (DB) notent que le marché est aujourd’hui à l’opposé de sa configuration en 2010. A l’époque, la crainte était de voir advenir des hausses de taux qui ne sont jamais intervenues. Cette fois, les opérateurs anticipent des baisses qui sont progressivement reportées dans le temps. Avec une conséquence sur les taux longs. Le taux 10 ans américain continuait de progresser mardi à un nouveau point haut de 4,36%. Une tribune de Jason Furman, un professeur d’Harvard, retweetée par Paul Krugman, le prix Nobel d’économie, suggérant de relever la cible d’inflation à 3 ans, a aidé à ancrer les taux 10 ans et 30 ans à leurs niveaux actuels, estime Kenneth Broux, stratégiste chez Société Générale CIB. Certains commencent à évoquer un taux à 5% à 10 ans. Le taux 30 ans a atteint un point haut depuis 2011 à 4,45%. A court terme, le taux deux ans a dépassé 5% pour la troisième fois depuis 2007.Powell, très attendu mais sans grande illusion sur les prochains choix«Il y a bien sûr l’anticipation du symposium de Jackson Hole, qui pourrait expliquer la réticence des investisseurs à prendre le contre-pied du marché, estiment les stratégistes d’ING. Le consensus général semble être en faveur d’un ton légèrement belliciste de la part du président de la Fed, pas nécessairement en ce qui concerne la position du taux terminal, mais à l’encontre des anticipations de réductions de taux à plus long terme.» «Il se déroule à un moment charnière pour la Fed, ajoutent les stratégistes taux de DB. Qu’il faille une ou deux hausses supplémentaires des taux, la politique monétaire se rapproche du moment que la Fed recherche depuis longtemps après onze hausses de taux où la politique sera suffisamment restrictive.»Ces derniers notent également qu’il y a beaucoup d’attente du marché concernant le discours de Jerome Powell, espérant qu’il donnera des pistes ou les aiguillera à l’approche de la réunion de septembre. Mais ils ne pensent pas qu’il y aura de pilotage à court terme. «Compte tenu des messages sur la dépendance aux données lors de la réunion du 26 juillet, nous ne nous attendons pas à ce que Jerome Powell envoie des signaux forts sur la politique à court terme», note ING, car plusieurs statistiques clés seront publiées avant le FOMC de septembre (inflation, core PCE et emploi). Ils ne pensent pas non plus qu’il donnera des indications sur le timing de la pause, ni sur les premières baisses, ni sur la question pourtant devenue centrale pour le marché du taux neutre.Taux neutre«Le sujet le plus sensible pour le marché pouvant relever du thème de la conférence est le taux neutre», jugent les stratégistes de DB. Il s’agit du taux réel court terme qui devrait prévaloir quand l’économie tourne à plein avec une inflation stable. «La correction sur les taux a été provoquée par une hausse des rendements réels alors que les opérateurs de marché réévaluaient la probabilité d’un taux neutre plus élevé, conformément à certaines recherches récentes de la Réserve fédérale de New York, et ce que cela pourrait signifier pour les perspectives à long terme de la politique de la Fed», soulignent les économistes d’Oxford Economics.Le taux réel à 10 ans a dépassé 2% pour la première fois depuis 2009. Le sentiment que la croissance du PIB sera durablement plus élevée qu’au cours des dernières années avec davantage d’inflation fait bouger les lignes, d’autant qu’un certain nombre de facteurs structurels pesant sur la croissance commencent à évoluer (mondialisation, vieillissement…).Les stratégistes d’UBS WM notent que les taux Fed funds à 5 ans, qui sont un bon proxy du taux neutre de long terme, ont augmenté de 50 pb, à 3,75%, un niveau supérieur aux estimations de la Fed. «Les analyses de la Fed de NY indiquent que la possibilité d’un taux neutre plus élevé fait partie du processus de réflexion au sein de la Fed, ce qui n’est pas très surprenant étant donné la résilience de l'économie malgré 525 points de base de hausses de taux», ajoutent les stratégistes de DB qui seraient toutefois surpris de voir le patron de la Fed plonger sans ce sujet, précisément parce que c’est un point particulier d’attention sur les marchés. L’inflation sera un autre thème de vigilance. De quoi animer encore les marchés de taux qui devront avant vendredi digérer les indices PMI flash pour août, dès ce mercredi, et une émission de Treasuries à 20 ans qui donnera une idée de l’appétit du marché après la récente hausse des taux. A lire aussi: Le doute sur la trajectoire de l’inflation fait bondir les taux longs

Xavier Diaz