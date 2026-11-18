Le marché crypto a perdu 50 % de sa valeur : pourquoi l’activité a-t-elle résisté ?

Entre l’été 2025 et l’été 2026, le marché des cryptomonnaies a perdu la moitié de sa valeur entre son sommet et son creux. Sur ces douze mois, l’activité mesurée par Chainalysis n’a reculé que de 1,6 % par rapport à l’année précédente. Les transferts internationaux en stablecoins ont contribué à amortir le repli, avec une hausse de 77,5 %.

La chute des cours a peu freiné les flux en cryptomonnaies

La capitalisation du marché crypto a chuté de 50 % entre son sommet et son creux, effaçant environ 2 100 milliards de dollars. Sur les douze mois achevés le 30 juin dernier, l’activité mesurée par Chainalysis n’a pourtant reculé que de 1,6 % par rapport à la période précédente, à 9 400 milliards de dollars.

Cela tranche avec le marché baissier de 2022-2023, quand l’activité avait plongé de 23 % malgré une baisse moins marquée de la capitalisation.

Les deux chiffres mesurent des réalités différentes. La capitalisation reflète la valeur des cryptomonnaies à un instant donné. Pour mesurer l’activité, Chainalysis additionne les fonds reçus par les plateformes et les protocoles, les transferts entre portefeuilles personnels d’un même pays et les envois reçus de l’étranger. Hors plateformes, la société retient les stablecoins et les petits transferts de bitcoins qu’elle peut rattacher à un pays.

Crypto Chainalysis

Les flux vers les plateformes et les protocoles ont diminué de 4,3 %, à 8 900 milliards de dollars. Les petits montants ont pris le chemin inverse. Les transferts de moins de 100 dollars vers les services crypto ont progressé de 78,4 %, et ceux compris entre 100 et 1 000 dollars de 58,6 %. Ensemble, ces deux catégories représentent 273 milliards de dollars, une fraction de l’activité mondiale. Les transferts d’au moins un million de dollars ont, eux, reculé de 7,2 %.

Les stablecoins ont soutenu les transferts internationaux

La valeur des transferts transfrontaliers en stablecoins a augmenté de 77,5 %, passant de 124,2 à 220,3 milliards de dollars en un an. Chainalysis retient uniquement les transactions dont elle peut identifier le pays d’origine et celui de destination. Le montant moyen, autour de 3 000 dollars, est compatible avec des usages comme le règlement d’un fournisseur ou l’envoi d’argent à des proches. Une facture de 3 000 dollars peut être réglée avec environ 3 000 USDT, quel que soit le cours du Bitcoin.

Cette résistance se retrouve dans les avoirs. La valeur totale des cryptos suivies dans les portefeuilles et sur les plateformes est passée de 860 milliards de dollars en septembre 2025 à 440 milliards en juin 2026. Sur la même période, les soldes en stablecoins sont restés entre 98 et 109 milliards de dollars. Ils représentaient ainsi 22,5 % des avoirs mesurés en juin, leur poids relatif augmentant à mesure que les autres actifs se dépréciaient.

Le rapport montre aussi que les trajectoires divergent selon les régions. L’activité a progressé de 9,8 % en Amérique latine, où les stablecoins gagnent du terrain dans les transferts et les portefeuilles. Le Brésil arrive pour sa part en tête du nouvel indice d’adoption de Chainalysis, devant les États-Unis et le Nigeria. Ce classement tient compte des flux vers les services crypto, des transferts domestiques et internationaux et des avoirs détenus.

Source : Chainalysis