Le marché automobile européen renoue avec la croissance en septembre

(AOF) - Le marché automobile européen a retrouvé le chemin de la croissance en septembre 2020, selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Ainsi, les nouvelles immatriculations ont progressé de 3,1 % à 933 987 unités. En août, elles avaient décliné de 18,9%. Les performances des principaux marchés ont été diverses et variées le mois dernier. Si l'Italie (+9,5%) et l'Allemagne (+8,4%) sont dans le vert, ce n'est pas le cas de la France (-3%) et l'Espagne (-13,5%).

Par rapport à septembre 2019, le groupe Renault a vu ses immatriculations augmenter de 9,7% tandis que le groupe PSA a vu les siennes baisser de 11,8%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les nouvelles immatriculations se contractent de 28,8 % à 7,06 millions d'unités.