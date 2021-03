Le marché automobile européen a reculé de 19,3 % en février

Les performances des principaux marchés sont toutes négatives en février 2021 : Espagne (-38,4%), France (-20,9%), Allemagne (-19%) et Italie (-12,3%).

(AOF) - Décidément, le marché automobile européen débute l'année 2021 sous de bien mauvais auspices, selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Ainsi, les nouvelles immatriculations ont baissé de 19,3% à 771 486 unités en février 2021, sur un an. Il s'agit du pire mois de février depuis 2013. Les restrictions mises en place dans plusieurs pays européens pour endiguer la deuxième vague de Covid-19 font toujours sentir leurs effets.

