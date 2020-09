Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le marché automobile européen a poursuivi sa chute en juillet-août Reuters • 17/09/2020 à 08:00









PARIS, 17 septembre (Reuters) - La forte baisse des ventes de voitures en Europe liée à la pandémie de coronavirus et à la crise économique qu'elle a déclenchée ne s'est pas interrompue pendant les mois d'été, montrent les chiffres publiés jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Les immatriculations de voitures neuves dans les pays de l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse) ont baissé de 3,7% en juillet par rapport au même mois de 2019 puis de 17,6% en août. Au total, avec 7,268 millions de voitures vendues sur les huit premiers mois de l'année, le marché automobile européen accuse une chute de 32,9%, ce qui représente 3,56 millions de ventes en moins que sur janvier-août 2019, précise l'ACEA. Parmi les principaux marchés du continent, la baisse des immatriculations depuis le début de l'année atteint 40,6% en Espagne, 39,7% au Royaume-Uni, 38,9% en Italie, 32% en France et 28,8% en Allemagne. (Marc Angrand)

