Le marché américain des introductions en bourse n'a jamais été aussi important, mais il n'est pas pour autant plus actif

Alors qu’on s’attendait largement à ce qu’il rebondisse en force en 2026 après des années de morosité, le marché américain des introductions en bourse s’est révélé être un véritable contraste: les levées de fonds ont battu tous les records, tandis que le nombre d’entreprises entrant en bourse reste bien en deçà des sommets historiques.

L’entrée en bourse d’Anthropic ANT.O ) prévue jeudi devrait couronner une année marquée par des introductions en bourse spectaculaires, mais les chiffres phares des levées de fonds ne reflètent qu’une partie de la réalité.

« C’est l’année des méga-introductions en bourse. À eux seuls, les montants levés donnent l’impression que 2026 a été une année plus importante qu’elle ne l’a été en réalité », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior spécialisé dans le marché des introductions en bourse chez Renaissance Capital, un prestataire de services de recherche et de fonds indiciels (ETF) axés sur les introductions en bourse.

« Si l’on se base sur l’activité des opérations, il s’agit simplement de la dernière année en date dans le cadre de l’amélioration progressive du marché des introductions en bourse observée depuis 2022. »

LES MÉGA-INTRODUCTIONS EN BOURSE VOLENT LA VEDETTE

Deux méga-introductions en bourse ont permis aux levées de fonds de dépasser le record de 2021. Anthropic, le laboratoire d’IA à l’origine du chatbot Claude, a levé 81,3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse , dépassant ainsi l’offre de 75 milliards de dollars de SpaceX pour établir le record de la plus grande introduction en bourse au monde.

Le montant total levé par SpaceX a par la suite augmenté après que les souscripteurs ont exercé leur option d’achat d’actions supplémentaires. Le montant total levé par Anthropic pourrait également augmenter si ses souscripteurs faisaient de même .

MOINS D’ENTREPRISES SE JOIGNENT À LA FÊTE

Derrière cette levée de fonds record, le marché des introductions en bourse a été beaucoup plus calme. Les introductions en bourse ont fortement ralenti au second semestre, alors que le secteur de l’IA s’est détérioré, que les rendements obligataires ont grimpé et que les anticipations de hausses des taux d’intérêt ont pesé sur le moral des investisseurs.

« À elles seules, SpaceX et Anthropic représenteront environ les deux tiers des recettes de cette année; le chiffre annoncé **surestime** donc l’ampleur réelle de la reprise », a déclaré Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX.

UN MARCHÉ SÉLECTIF

L'essentiel de l'activité s'est concentré dans des secteurs tels que la technologie, l'aérospatiale et les biotechnologies. Pour d'autres, la fenêtre d'opportunité pour entrer en bourse reste difficile à saisir .

« Je qualifierais l’année 2026 de réouverture sélective plutôt que de reprise généralisée. De nombreuses entreprises qui se sont abstenues cette année se tourneront vers 2027 », a déclaré M. Muehlbauer.

La reprise inégale et l’attention des investisseurs portée aux méga-introductions en bourse ont laissé les petites entreprises en difficulté pour se faire une place sur le marché, ce qui a incité de nombreux émetteurs potentiels à attendre une conjoncture plus favorable.

Brian Moynihan, directeur général de Bank of America BAC.N , a déclaré cette semaine que certaines opérations étaient repoussées à 2027, l’introduction en bourse d’Anthropic évinçant les petits émetteurs.

L’activité sur les marchés des capitaux d’ici la fin de l’année « connaîtra une forte hausse, mais le parcours a été très chaotique », a déclaré M. Moynihan lors d’une interview accordée à Bloomberg Television, ajoutant que le carnet de commandes restait bien rempli.

ANALYSE DU SENTIMENT

Un indice suivant les titres des introductions en bourse a sous-performé l’indice S&P 500 .SPX depuis le début de l’année, ce qui suggère que les investisseurs restent sélectifs même si les levées de fonds les plus médiatisées connaissent une forte hausse.

La performance des actions après leur entrée en bourse est suivie de près afin d’évaluer l’appétit des investisseurs pour les nouvelles introductions et de déterminer si les entreprises parviennent à maintenir la dynamique générée par leur introduction en bourse.