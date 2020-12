Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le marché à nouveau angoissé par la pandémie Cercle Finance • 21/12/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - A nouveau angoissées par l'évolution de la crise sanitaire, les Bourses européennes font grise mine (-2% à Londres, -2,8% à Francfort et à Paris) pour commencer cette semaine qui sera écourtée pour la trêve de Noël à partir de jeudi en milieu de journée. 'Après des négociations qui ont duré des mois, le Congrès des Etats-Unis a convenu d'un accord sur un paquet d'aide de 900 milliards de dollars', salue pourtant Commerzbank, soulignant que ceci dopera l'économie américaine au premier trimestre. Cette bonne nouvelle se trouve toutefois complètement éclipsée par un regain d'angoisse au sujet de la pandémie de Covid-19, depuis l'annonce vendredi soir d'un reconfinement de l'Italie durant la période des fêtes. 'Alors que plusieurs pays européens avaient déjà fait le choix de renforcer les restrictions sanitaires, le constat d'une mutation du virus qui serait nettement plus contagieuse au Royaume-Uni renforce les inquiétudes', pointe Kiplink Finance. Shell lâche 7% Aucune statistique n'est prévue ce lundi, mais elles seront nombreuses les deux jours suivants, avec de nouvelles estimations de la croissance du troisième trimestre au Royaume Uni et en Espagne, et surtout de nombreuses données aux Etats-Unis. Les journées de mardi et mercredi verront en effet paraitre, outre Atlantique, une dernière estimation du PIB, les revenus et dépenses des ménages ainsi que les ventes de logements pour novembre, et des indices de confiance des ménages pour décembre. Dans l'actualité des valeurs, Shell lâche 7% à Londres, après l'annonce par le groupe énergétique de charges entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars qui seront prises dans ses comptes du quatrième trimestre, reflétant l'incertitude actuelle du secteur. Vodafone recule de près de 4%, après l'abandon par l'opérateur mobile britannique de l'accord pour céder sa participation de 55% dans Vodafone Egypt à Saudi Telecom moyennant environ 2,4 milliards de dollars en numéraire, sans en préciser les raisons.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A Euronext Amsterdam -4.94%