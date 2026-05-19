« Le manque de tests ralentit la lutte contre Ebola au Congo », déclare une responsable de l'OMS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires d'Ancia aux paragraphes 3 à 8) par Emma Farge

Six tonnes de matériel médical destiné à lutter contre Ebola devraient arriver mardi en République démocratique du Congo , mais la capacité de dépistage limitée ralentissait la réponse à l'épidémie, a déclaré une responsable de l'Organisation mondiale de la santé.

L'OMS indique qu'il y a eu au moins 500 cas suspects et 130 décès suspects liés au virus Ebola, qui s'est également propagé à l'Ouganda voisin.

« Nous avons envoyé 12 tonnes de matériel. Six tonnes supplémentaires arrivent aujourd’hui. Elles comprennent des équipements de protection individuelle pour les agents de santé de première ligne et des échantillons », a déclaré Anne Ancia, représentante de l’OMS dans la province d’Ituri en RDC.

Mme Ancia a indiqué qu’il régnait une « grande incertitude » quant à l’étendue et à l’ampleur de l’épidémie de la souche Bundibugyo du virus Ebola, et que des efforts étaient en cours pour renforcer la surveillance, les tests et la recherche des contacts.

Elle a précisé que les capacités de dépistage de la souche Bundibugyo étaient limitées, avec seulement six tests possibles par heure. Il a fallu plusieurs semaines pour détecter l’épidémie, a-t-elle expliqué, en partie parce que les tests utilisés dans la zone touchée étaient conçus pour la souche Zaïre, plus courante.

« Les capacités de surveillance et d’enquête sont très limitées dans cette région en général », a-t-elle ajouté.

Mme Ancia a déclaré que le manque de financement avait un impact considérable sur la capacité de l'OMS à lutter contre Ebola.

Les États-Unis ont officiellement quitté l'OMS en janvier et, sous la présidence de Donald Trump, l'administration a considérablement réduit ses dépenses en matière de santé mondiale, mais la coopération avec les États-Unis dans la lutte contre l'épidémie fonctionnait « très, très bien », a déclaré Mme Ancia.

« Nous comprenons que nous ne pouvons pas recevoir de financement, ce n’est pas grave, mais nous voulons continuer à dialoguer, nous voulons continuer à échanger des informations et nous voulons collaborer », a-t-elle déclaré.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a indiqué n'avoir reçu que 34 % des 1,4 milliard de dollars de financement demandés dans le cadre de son appel en faveur de la République démocratique du Congo cette année, ajoutant que plus de la moitié provenait de Washington.