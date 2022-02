Le manque de financement par le secteur privé freine les efforts de décarbonation en Amérique latine

Selon Janus Henderson Investors, une coordination des cadres politiques et une utilisation commune des produits des émissions au niveau régional sont indispensables pour encourager les émissions d'obligations vertes et les progrès en matière de décarbonation en Amérique latine.

Chaque pays a adopté ses propres politiques et cadres en matière d'obligations climat, ce qui entraîne une fragmentation du marché et crée des obstacles à la participation des investisseurs internationaux aux émissions d'obligations climat.

(AOF) - Selon la nouvelle étude Janus Henderson Investors, les ambitions politiques limitées et le manque de financement par le secteur privé freinent les efforts de décarbonation en Amérique latine. Le gestionnaire d’actifs constate que les volume des émissions d’obligations climat en Amérique latine (45 milliards de dollars en termes absolus pour 11 pays) est relativement faible pour la région par rapport à la taille globale du marché mondial des obligations climat, qui s’élève désormais à plus de 1 000 milliards de dollars.

