Le maïs au plus haut depuis juillet 2013

(AOF) - Les futures sur le maïs ont atteint les 6 dollars le boisseau (environ 25,4 kilos) en fin de semaine, un niveau inconnu depuis près de 8 ans. Les cours ont été soutenus par une météo défavorable à la céréale, la saison de plantation aux Etats-Unis et au Brésil ayant pâti d'un temps trop sec. La Chine a par ailleurs multiplié par plus de 5 à 6,727 millions tonnes ses commandes américaines de maïs au premier trimestre par rapport à 2020.

