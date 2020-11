Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire veut permettre aux commerçants de "rattraper au maximum le chiffre d'affaires perdu" Reuters • 09/11/2020 à 22:15









PARIS, 9 novembre (Reuters) - Bruno Le Maire s'est prononcé lundi soir pour un assouplissement des horaires d'ouverture des commerces, notamment le dimanche, pour leur permettre de "rattraper au maximum le chiffre d'affaires perdu" une fois le confinement levé. Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, qui s'exprimait sur l'antenne de BFMTV, a par ailleurs invité les bailleurs à renoncer à leurs loyers de novembre pour les commerces, dont il a dit espérer la réouverture avant Noël. Il a en outre promis une "aide directe" de 500 euros dès janvier 2021 "aux commerçants qui souhaitent se digitaliser eux-mêmes". La fermeture des commerces, dans le cadre du reconfinement, a été un "crève-coeur", mais "c'est la condition pour que nous puissions redémarrer sur les meilleures bases possibles", a-t-il assuré, tout en fustigeant les maires "irresponsables" qui ont pris des arrêtés leur permettant de rouvrir. Interrogé sur la fermeture des rayons non-essentiels dans la grande distribution qui, selon les acteurs du secteur, va profiter aux géants de la vente en ligne, le ministre a assuré que le gouvernement n'avait pas le choix. "Si on avait pu l'éviter, croyez moi, on l'aurait fait !", a-t-il déclaré. Bruno Le Maire a en outre dit ne pas avoir la possibilité d'interdire les promotions en ligne du Black Friday, comme l'ont suggéré certains commerçants. "Moi, j'invite les commerçants et les distributeurs à discuter entre eux pour voir quelles solutions ils veulent apporter, s'il faut le décaler, l'étaler". "Nous ne lâcherons rien sur la taxation des géants du numérique", a-t-il promis. (Jean-Philippe Lefief)

