Le Maire-Signaux satisfaisants mais encore fragiles pour l'économie française

PARIS, 23 juillet (Reuters) - Les récents indicateurs économiques pour la France sont satisfaisants mais trop fragiles pour modifier la prévision d'une contraction de l'économie de 11% cette année, a déclaré jeudi Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie, s'exprimant devant l'Assemblée nationale pour le débat d'orientation des finances publiques pour 2021, a dit prévoir une croissance économique de 8% pour la France l'année prochaine et a exprimé la volonté que l'activité renoue en 2022 avec ses niveaux précédant la crise liée au nouveau coronavirus. (Leight Thomas, édité par Bertrand Boucey)

