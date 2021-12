Le luxe en soutien du CAC 40

Aussi, les investisseurs espèrent que les gouvernements ne prendront pas de nouvelles mesures sanitaires plus restrictives qui risqueraient d'affecter la reprise mondiale.

Le nouveau variant est très contagieux, mais manifestement pas plus dangereux que les précédents, comme redouté jusque là.

(AOF) - LVMH gagne 3,76% à 715,7 euros devant Kering (+3,7% à 721 euros) et Hermès (+3,62% à 1 615,5 euros) pour figurer parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Les valeurs du luxe sont soutenues par une bonne nouvelle macroéconomique en provenance de Chine. Les importations du premier marché du secteur ont bondi de 31,7% en rythme annuel en novembre, battant le consensus qui ressortait à 19,8% après une hausse de 20,6% en octobre. Par ailleurs, le luxe profite de l'apaisement des craintes suscitées par Omicron.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.