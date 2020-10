Le Low Volatility fait son grand retour, souligne SPDR

(AOF) - Les stratégies Low Vol ont affiché des performances positives en septembre, alors que les actions mondiales ont de nouveau subi un mouvement de recul après avoir un temps renoué avec leurs plus hauts niveaux d'avant la crise, indique l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. Les investisseurs préoccupés par l'issue des élections américaines ou par une possible résurgence du Covid-19 susceptible d'alimenter encore l'incertitude ambiante, pourraient commencer à envisager une stratégie Low Vol, poursuit la société de gestion.

Cette dernière a longtemps proposé des expositions Low Vol aux États-Unis et en zone euro. Elle propose également désormais une approche Low Vol offrant une exposition mondiale aux investisseurs qui cherchent à maximiser la diversification géographique afin de réduire le risque du portefeuille.