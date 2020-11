Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le loueur Europcar passe sous le contrôle de ses créanciers Reuters • 26/11/2020 à 17:15









(Actualisé avec source et précisions) PARIS, 26 novembre (Reuters) - Fragilisé par la chute des locations de voitures provoquée par la crise sanitaire liée au Covid, le loueur Europcar EUCAR.PA va passer sous le contrôle de ses créanciers dans le cadre d'un accord de restructuration de sa dette. Europcar, qui s'attend à de "lourdes pertes" cette année en dépit d'un plan massif de réduction de ses coûts, s'était tourné vers ses créanciers en septembre dans l'espoir qu'ils acceptent une restructuration financière. Le groupe a finalement trouvé un accord avec un "groupe significatif" de créanciers qui prévoit une réduction de l'endettement du groupe de 1,1 milliard d'euros via une conversion en actions des obligations senior 2024 et 2026 et d'une facilité de crédit accordée par Crédit suisse. Le plan prévoit également une "injection significative" de nouvelles liquidités avec un apport en capital de 250 millions d'euros, ainsi que "l'octroi d'un nouveau financement flotte" de 225 millions. "Ce plan de restructuration à la fois complet et rapide (...) permettra de refondre adéquatement la structure capitalistique corporate du groupe, lui permettant de se concentrer sur l'accélération du programme 'Connect' (...)", déclare le spécialiste de la location de voitures dans un communiqué. En contrepartie de cette réduction massive de la dette, les créanciers obligataires, parmi lesquels les fonds Anchorage, Attestor, Diameter, King Street Capital et Marathon, verront leur part au capital portée à plus de 90%. Jusque-là premier actionnaire du groupe avec près de 29,9% de capital, Eurazeo EURA.PA sera fortement dilué à l'issue de l'opération à laquelle il a apporté son soutien, selon une source au fait des discussions. Le fonds d'investissement s'était mis en quête d'un acquéreur pour ses parts dans le loueur avant la survenue de la crise du Covid. Volkswagen VOWG_p.DE avait étudié il y a quelques mois l'opportunité d'un rachat d'Europcar, ont dit des sources à Reuters en juin, mais une offre ne s'est pas matérialisée. (Gwénaëlle Barzic, Sarah White et Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

