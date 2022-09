Le logement neuf devient inaccessible, s'alarme l’AFIL

(AOF) - Face à une demande croissante dans les zones tendues et plus récemment dans les villes moyennes, la création insuffisante de nouveaux logements entretient une pénurie qui entraîne elle-même une hausse inéluctable des prix de vente, observe l’AFIL (Association Française de l’Immobilier Locatif). Cette hausse des prix se répercute essentiellement sur le marché de l'ancien qui représente l'écrasante majorité des transactions, décrypte l'association dont la mission est de représenter et de défendre l’écosystème de l’immobilier locatif.

En 20 ans, les prix du neuf ont augmenté de 117 % et ceux de l'ancien de 137 %. Aujourd'hui, le logement représente plus de 26 % de la dépense de consommation finale des ménages.

" Les origines de la hausse des prix du neuf sont nombreuses : augmentation des prix du foncier (trop rare), concentration des acteurs sur les zones les plus tendues, inflation des matériaux, de l'énergie, mise en œuvre de nouvelle normes énergétiques, allongement des délais de montage des opérations… Pour l'ancien, la hausse des prix ne se justifie que par un déséquilibre entre l'offre et la demande, " explique Renaud Cormier, président de l'AFIL.

L'augmentation des prix a rendu l'accession à la propriété de plus en plus difficile pour les Français. Si le taux global de propriétaires reste stable à 57 %, ceci masque le fait que sont surtout les 30 % les plus riches qui voient le taux de propriétaires augmenter (de 70 % en 1984 à 84 % en 2013), tandis qu'il régresse dans les catégories les plus pauvres.