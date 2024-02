Le Livret A connait un début d'année médiocre

Le LEP a collecté 1,92 milliard d'euros en janvier 2024 contre 1,96 milliard d'euros, un an plus tôt à la même époque.

Dans le cadre du gel jusqu'en janvier 2025 annoncé en juillet 2023, le taux du livret A sera maintenu à 3% au 1er février prochain, avait annoncé en janvier le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Il a par ailleurs a choisi d'abaisser de 6% à 5% le taux du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux plus modestes, pour les six prochains mois.

L'encours total sur les deux produits a atteint 568,10 milliards d'euros à fin janvier, dont 417,60 milliards pour le Livret A et 150,5 milliards d'euros pour le LDDS.

(AOF) - Le Livret A a enregistré une collecte de 2,27 milliards d’euros en janvier, selon les chiffres de la Caisse des Dépôts. Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a connu un flux d’argent positif à hauteur de 0,97 milliard d’euros le mois dernier. Ces deux livrets connaissent un début d’année décevant par rapport à l’année dernière. En janvier 2023, ils avaient collecté respectivement 9,27 milliards d’euros et 1,95 milliard d’euros.

