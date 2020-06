Le lithium, grand oublié du rebond des matières premières

(AOF) - Alors que la plupart des cours de matières premières affichent une tendance à la hausse en cette période post-crise, le lithium semble faire partie des grands oubliés. Voici plus de deux ans que le carbonate et l'hydroxyde de lithium, qui entrent notamment dans la fabrication de batteries, est en chute quasi continue : le premier est coté 7,5 dollars le kilogramme pour la semaine du 25 juin 2020, et le second 9,75 dollars, contre plus de 20 dollars chacun au printemps 2018. Leurs cours sont restés inchangés tout le mois de juin, après plusieurs baisses en avril et mai.

Après la décision chinoise en 2019 de ne plus subventionner les véhicules électriques, la crise du Covid-19 a un peu plus déprimé le marché.

Pourtant, plusieurs indicateurs laissent penser que les cours du lithium devraient rebondir. Tout d'abord, alors que la chute des ventes automobiles a été globalement de 78% en avril, celle des véhicules électriques n'a été que de 16%. Les ventes ont ensuite grimpé de 77% en France sur un an après le confinement, et de 56% en Allemagne.

A cela s'ajoutent les efforts consentis par certains pays occidentaux (dont la France et l'Allemagne) afin de subventionner les véhicules électriques et le secteur automobile en général.

Les analystes s'attendent donc à une remonté du lithium dès le second semestre 2020. La demande pourrait même passer de 336 000 tonnes cette année à 823 000 tonnes en 2025, selon George Heppel de la société CRU Group cité par le Wall Street Journal. Les cours pourraient repasser au-dessus des 10 dollars le kilo d'ici 2022.