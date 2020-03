Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Likoud donné en tête des législatives israéliennes Reuters • 02/03/2020 à 21:15









JERUSALEM, 2 mars (Reuters) - Le parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a obtenu lundi davantage de sièges qu'aux précédentes élections législatives et la coalition de droite sortante serait proche de la majorité, selon les sondages réalisés à la sortie des urnes après les troisièmes législatives en moins d'un an. Le Likoud est crédité de 37 des 120 sièges de la Knesset, soit quatre ou cinq de plus que le parti centriste Bleu et Blanc de Benny Gantz, suivant les projections des chaînes de télévision. (Stephen Farrell, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.