Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Liban va demander l'aide du FMI pour restructurer sa dette-sce Reuters • 12/02/2020 à 11:18









BEYROUTH, 12 février (Reuters) - Le Liban va officiellement demander une aide technique au Fonds monétaire international (FMI) pour redresser sa situation économique et restructurer sa dette publique, a-t-on appris mercredi de source gouvernementale. "Il y a eu des contacts avec le FMI mais le Liban va adresser une demande officielle dans les prochaines heures", a déclaré cette source. Les autorités libanaises espèrent être conseillées par le FMI sur l'opportunité d'honorer ou non le paiement de 1,2 milliard d'eurobonds arrivant à échéance le 9 mars prochain, a-t-elle ajouté. (Samia Nakhoul, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.