Le Liban attend le verdict du procès de l'assassinat d'Hariri

Leidschendam, PAYS-BAS, 18 août (Reuters) - Un tribunal soutenu par les Nations unies doit prononcer mardi son verdict à l'encontre de quatre membres du Hezbollah libanais accusés d'avoir comploté pour commettre une attaque à la bombe ayant coûté la vie à l'ancien Premier ministre Rafik Hariri et 21 autres personnes en février 2005. Rafik Hariri, chef de file de la communauté sunnite qui avait des liens étroits avec les Etats-Unis, des pays occidentaux et des alliés sunnites dans le Golfe, était considéré comme une menace pour l'influence de l'Iran et de la Syrie au Liban. Son assassinat, le 14 février 2005 à Beyrouth, a plongé le Liban dans ce qui fût alors sa plus grande crise depuis la guerre civile de 1975-1990, provoquant le retrait des troupes syriennes et ouvrant la voie à des années de confrontation entre les différents courants politiques du pays. Le Hezbollah, mouvement armé chiite soutenu par l'Iran, a nié toute implication dans l'attaque à la camionnette piégée. Cette affaire a été éclipsée par une explosion de plus grande ampleur encore dans la capitale libanaise plus tôt ce mois-ci, qui a fait 178 morts et des milliers de blessés et exacerbé la colère de la population contre l'élite politique. Le verdict du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), qui siège dans la banlieue de La Haye, aux Pays-Bas, pourrait compliquer davantage une situation déjà tumultueuse, alors que le gouvernement libanais soutenu par le Hezbollah et ses alliés a démissionné la semaine dernière, six jours après l'explosion dans le port de Beyrouth. Attendue il y a deux semaines, la décision du TSL avait été repoussée après l'incident. Les quatre suspects, jugés par contumace, encourent des peines d'emprisonnement à perpétuité. (Toby Sterling; version française Jean Terzian)

