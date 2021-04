Le leu roumain tâche de sortir la tête hors de l'eau

(AOF) - Après avoir touché hier un plus bas historique face à l'euro, le leu roumain tente de sortir de l'ornière ce jeudi. En fin d'après-midi, la devise progresse ainsi de 0,15 % à 0,2036 euro pour 1 leu. Un rebond qui risque de faire long feu, puisque la Banque centrale du pays (BNR) a laissé entendre récemment, par l'intermédiaire de son porte-parole, qu'elle n'interviendrait pas pour soutenir le leu. De surcroît, la Roumanie a dû recourir de nouvelles mesures de restrictions pour endiguer la pandémie de Covid-19, ce qui promet d'impacter le rythme de la reprise économique.

