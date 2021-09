Le leu roumain devrait rester sous pression du risque politique

(AOF) - La crise gouvernementale n’est pas finie en Roumanie, prévient Commerzbank, qui souligne que le leu roumain devrait donc rester sous pression. Une dépréciation de la devise roumaine serait mauvaise pour l’inflation et l’économie, souligne le cambiste, qui se demande quelle sera la réaction de la Banque centrale du pays. Hier, un des cadres de l’institution s’est prononcé pour une hausse des taux directeurs plus tôt que prévu, des propos qui n’engageaient cependant que lui-même. En fin d’après-midi, le leu roumain grappille 0,06 % à 0,2021 euro.

