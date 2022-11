Le Label ISR à ESG Tendances Pierre gérée par Swiss Life Asset Managers France

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d’investisseur socialement responsable avec l’obtention du Label ISR pour sa Société Civile à capital variable ESG Tendances Pierre. Créé le 28 janvier 2022, ce véhicule immobilier est disponible exclusivement comme unité de compte des contrats d’assurance vie et de capitalisation.

ESG Tendances Pierre intègre dès son lancement des critères extra financiers de type environnementaux, sociétaux et de gouvernance à la fois dans sa sélection de SCPI et de fonds d'investissement immobiliers mais également dans sa gestion des actifs immobiliers. Le label ISR vient aujourd'hui concrétiser cette stratégie.

Au 28 octobre 2022, le portefeuille est investi sur 5 SCPI en architecture ouverte et un fonds d'investissement orienté sur l'hôtellerie de plein air, totalisant un actif net de 36 millions d'euros. A cette même date et après un peu plus de neuf mois de gestion, la valeur liquidative du fonds s'établit à 104,16 euros.

" Nous sommes très heureux d'avoir mené à son terme, avec succès, le processus de labellisation de notre unité de compte ESG Tendances Pierre. L'obtention de ce label était attendue par plusieurs de nos clients et partenaires qui nous ont accompagnés dès le lancement du fonds. A cela s'ajoutent les bons résultats de ESG Tendances Pierre ce qui nous rend confiants quant à la poursuite de son développement " a déclaré Aurélie Fouilleron, Directrice du département commercial et marketing chez Swiss Life Asset Managers France.