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Le Kremlin n'a pas connaissance d'une demande de saisie des actifs russes de Coca-Cola HBC", déclare un porte-parole
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 12:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un brasseur sibérien aurait demandé que ses actifs soient placés sous administration provisoire, selon les médias

* Les actions de Coca-Cola HBC bondissent après la déclaration du Kremlin

* Coca-Cola HBC est détenue en partie par le géant américain des boissons Coca-Cola

* Environ 300 entreprises américaines opèrent toujours en Russie

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2, 5 à 11)

par Gleb Bryanski

Le Kremlin n'a pas connaissance d'une demande émanant d'un brasseur sibérien visant à ce que le président Vladimir Poutine place sous administration provisoire les actifs russes de l'embouteilleur Coca-Cola HBC

CCH.BN CCH.L , dont les activités sont axées sur l'Europe, a déclaré lundi un porte-parole.

Le journal russe Kommersant a rapporté jeudi que le brasseur Bochkari avait envoyé cette lettre et avait également demandé à être nommé gestionnaire temporaire de ces actifs. À la suite de cette information, les actions de Coca-Cola HBC, cotées à Londres, ont chuté de 18 % avant de se stabiliser vendredi.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié avoir eu connaissance de cette lettre lors d’une déclaration faite lundi lors du point presse quotidien, ce qui a fait remonter les actions de Coca-Cola HBC de plus de 4 %.

Au cours des derniers mois, la Russie a saisi les actifs d’autres entreprises étrangères, notamment la chaîne de supermarchés française Auchan, le géant alimentaire suisse Nestlé NESN.S et, plus récemment, Japan Tobacco

2914.T . Certaines de ces prises de contrôle ont été précédées de demandes similaires émanant d’entreprises locales, selon des lettres divulguées aux médias russes.

Coca-Cola HBC est une société d'embouteillage enregistrée en Suisse, détenue à 21 % par le géant américain des boissons. Coca-Cola KO.N , comme de nombreuses autres entreprises occidentales, s'est officiellement retirée de Russie en 2022 après le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine .

LE KREMLIN A ÉPARGNÉ LES ENTREPRISES AMÉRICAINES DEPUIS LE RETOUR DE TRUMP À LA MAISON BLANCHE

Coca-Cola HBC a déclaré le 5 novembre n’avoir reçu aucune notification des autorités russes concernant des changements affectant ses activités dans le pays. Ces activités sont gérées localement de manière autonome depuis 2022, a-t-elle ajouté.

Selon Kommersant, la lettre de Bochkari citait, parmi les justifications de cette demande, le parrainage par Coca-Cola d’événements sportifs mondiaux dont les athlètes russes sont exclus en raison de la guerre en Ukraine.

Bochkari appartient à l’homme d’affaires Vadim Smagin, un fervent supporter de hockey sur glace qui a été photographié aux côtés de Poutine après un match amateur disputé en Sibérie en 2018, au cours duquel Poutine avait signé son maillot.

Bochkari n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cette lettre.

La Russie a, dans l’ensemble, épargné les entreprises américaines lors de ses récentes nationalisations d’actifs détenus par des sociétés étrangères depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche et l’ouverture, l’année dernière, de pourparlers entre les deux pays en vue d’un règlement pacifique en Ukraine.

La Chambre de commerce américaine estime qu’environ 300 entreprises américaines sont encore présentes en Russie.

Dans son dernier rapport financier, Coca-Cola HBC a indiqué que sa filiale russe avait accumulé plus d’un milliard de dollars de liquidités au 3 juillet 2026, somme qu’elle ne peut rapatrier en raison des restrictions actuelles.

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JAPAN TOBACCO
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JAPAN TOBACCO
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