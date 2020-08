Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Kremlin juge une enquête sur la santé de Navalny injustifiée pour l'instant Reuters • 25/08/2020 à 12:32









MOSCOU, 25 août (Reuters) - Le Kremlin a déclaré mardi qu'il ne voyait pas la nécessité dans l'immédiat d'enquêter sur les raisons de la dégradation soudaine de l'état de santé d'Alexeï Navalny, en précisant que les signes d'empoisonnement évoqués lundi par l'hôpital berlinois où l'opposant a été transféré ne permettaient pas d'accréditer définitivement un tel diagnostic. Un porte-parole du Kremlin a déclaré à la presse lors d'une conférence téléphonique que l'hôpital berlinois n'avait pas identifié la substance exacte et a dit ne pas très bien savoir pourquoi les médecins allemands s'étaient "précipités" pour utiliser le mot "empoisonnement". Ce porte-parole a précisé qu'une enquête serait en revanche ouverte si l'empoisonnement était avéré. "Si la substance est identifiée et s'il est prouvé qu'il s'agit d'un empoisonnement, alors, évidemment, il y aura une raison pour ouvrir une enquête", a-t-il déclaré. Alexeï Navalny se trouve dans un coma artificiel après son malaise à bord d'un avion jeudi dernier en Sibérie. Son entourage affirme qu'il a été empoisonné mais les autorités russes disent ne pas disposer de preuves en ce sens. L'avocat de 44 ans, fervent opposant au président russe Vladimir Poutine, a été transféré samedi en Allemagne, où il est pris en charge dans le service de soins intensifs de l'hôpital de la Charité à Berlin. Cet hôpital a annoncé lundi que les examens pratiqués avaient révélé des signes d'empoisonnement par une molécule de la classe des inhibiteurs de la cholinestérase. Dans le sillage de cette annonce, la chancelière allemande Angela Merkel a demandé lundi à la Russie d'enquêter sur l'empoisonnement présumé d'Alexeï Navalny et d'en juger les responsables. (Tom Balmforth et Gleb Stolyarov; version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

