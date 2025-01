Le Kremlin juge "infondée" l'accusation polonaise concernant des "actes de terreur" aériens

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, avant l'arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Varsovie, le 15 janvier 2025 ( AFP / Sergei GAPON )

Le Kremlin a rejeté jeudi l'accusation polonaise selon laquelle la Russie aurait planifié des "actes de terreur" dans les transports aériens à travers le monde, jugeant la déclaration du Premier ministre polonais Donald Tusk "absolument infondée".

Le ministre polonais de l'Intérieur a déclaré peu avant, jeudi, que M. Tusk avait fait référence à des rapports sur des engins incendiaires envoyés à bord d'avions à destination de l'Ouest.

Historiquement tendues, les relations entre Varsovie et Moscou se sont particulièrement dégradées depuis que la Russie a lancé une offensive contre Kiev en février 2022, la Pologne, membre de l'UE et de l'Otan, étant devenue l'un des principaux alliés de Kiev.

"De façon générale, il ne s'agit que d'une nouvelle accusation absolument infondée contre la Russie", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, répondant à des propos formulés mercredi par le chef du gouvernement polonais.

"La Pologne est bien connue pour ses accusations infondées et essaye même ici de maintenir son leadership sur d'autres pays européens", a-t-il ironisé.

- Explosifs "dans des colis" -

Mercredi, lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Pologne, Donald Tusk a déclaré que la Russie avait planifié des "actes de terreur" dans les transports aériens à travers le monde.

"Sans entrer dans le détail, je peux confirmer le bien-fondé des craintes que la Russie a planifié des actes de terreur dans les airs, non seulement contre la Pologne, mais aussi contre des compagnies aériennes du monde entier", a dit M. Tusk lors d'un point-presse commun avec son invité ukrainien.

Le ministre polonais de l'Intérieur, Tomasz Siemoniak, a affirmé à la radio publique que M. Tusk avait fait référence aux cas où "des explosifs étaient placés dans des colis envoyés par des sociétés de messagerie, y compris par voie aérienne".

"Il ne fait aucun doute que ces actions ont été menées sur ordre des services russes", a déclaré M. Siemoniak, ajoutant que les services polonais et d'autres services occidentaux étaient parvenus à déjouer le complot présumé.

D'autres pays ont aussi accusé la Russie de sabotages des infrastructures de transport aérien, notamment d'incendies de colis destinés à des avions-cargos, à la fin de l'année dernière.

Plus tôt cette semaine, le journal américain The New York Times avait rapporté que le renseignement américain suspectait la Russie de planifier l'envoi de dispositifs explosifs dans des avions-cargos en partance pour les Etats-Unis.

La Russie a par ailleurs récemment été accusée d'être responsable du crash d'un avion d'Azerbaijan Airlines ayant fait 38 morts fin décembre.

Les autorités azerbaïdjanaises ont affirmé que l'appareil, qui devait atterrir dans la république russe de la Tchétchénie, avait été abattu par des tirs russes. L'avion s'est finalement écrasé au Kazakhstan, loin de sa destination initiale.

Moscou n'a ni démenti ni confirmé cette version des faits, nourrissant la colère de l'Azerbaïdjan, un pays du Caucase pourtant allié de la Russie.