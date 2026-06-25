Le Kremlin exige des explications de la part d'Apple après le retrait d'applications russes de l'App Store

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de VK et du Kremlin, ainsi que d'informations contextuelles tout au long de l'article)

Le Kremlin a exigé jeudi des explications de la part d’Apple AAPL.O après que plusieurs applications mobiles russes liées à la société Internet russe VK ont été supprimées de l’App Store du géant américain de la technologie.

VK, une entreprise technologique contrôlée par l’État, a déclaré dans un communiqué que ses applications avaient été supprimées « sans avertissement ni explication », alors même que l’entreprise n’a jamais fait l’objet de sanctions américaines.

«Par ses actions, Apple restreint l’accès des utilisateurs russes à des services populaires utilisés quotidiennement par des dizaines de millions de personnes: réseaux sociaux, applications de messagerie, plateformes vidéo, messagerie électronique et produits éducatifs», a déclaré VK.

« Nous considérons que ces mesures prises par Apple à l’encontre des utilisateurs russes sont totalement injustifiées et inacceptables. »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les autorités russes compétentes « aborderaient la question directement avec l’entreprise elle-même et exigeraient des explications ».

« Si de telles explications ne sont pas fournies, nous devrons en tirer les conclusions qui s’imposent quant à la poursuite de toute coopération avec cette entreprise », a-t-il ajouté.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Peskov a indiqué que les Russes frustrés par la décision d’Apple pourraient se tourner vers des appareils Android, qui proposent toujours les applications de VK.

La Russie a restreint l’utilisation des applications technologiques étrangères depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, dans le cadre d’un affrontement plus large entre Moscou et les plateformes occidentales.

Moscou s’efforce également de plus en plus de promouvoir les services Internet nationaux et de renforcer son contrôle sur l’espace numérique local.

Le gouvernement encourage notamment les Russes à télécharger et à utiliser MAX, une application de messagerie soutenue par l’État et développée par VK, désormais préinstallée sur tous les téléphones mobiles et tablettes vendus en Russie.

L'application de messagerie de VK figure parmi les plus utilisées en Russie et son réseau social VKontakte s'apparente à Facebook. Le nombre d'utilisateurs quotidiens du service d'hébergement vidéo de l'entreprise a atteint 42,2 millions en janvier, selon les données de Mediascope.

L’entreprise ne fait pas l’objet de sanctions occidentales, mais son directeur général, Vladimir Kiriyenko, a été sanctionné par l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Son père, Sergueï Kiriyenko, est le premier chef de cabinet adjoint du président Vladimir Poutine.