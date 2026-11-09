 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Kremlin affirme ne pas avoir connaissance d'une lettre demandant à Poutine de saisir les actifs de Coca-Cola HBC en Russie
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 10:35

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Kremlin a déclaré lundi ne pas avoir connaissance d'une lettre qui aurait été envoyée par un brasseur sibérien demandant au président Vladimir Poutine de placer sous administration provisoire les actifs de Coca-Cola HBC en Russie.

La Russie a pris des mesures similaires ces derniers mois à l'encontre d'autres entreprises étrangères, notamment la chaîne de supermarchés française Auchan, le géant alimentaire suisse Nestlé et, la semaine dernière, Japan Tobacco.

Coca-Cola HBC est une société d'embouteillage enregistrée en Suisse, détenue à 21% par le géant américain des boissons. Coca-Cola s'est officiellement retiré de Russie en 2022 après le déclenchement de la guerre à grande échelle menée par la Russie en Ukraine.

Vladimir Poutine

Valeurs associées

COCA-COLA CO
95,660 USD NYSE -0,07%
COCA-COLA HBC
4 252,000 GBX LSE +1,53%
COCA-COLA HBC
- GBX LSE 0,00%
COCA-COLA HBC
55,4436 USD OTCBB +0,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 09.11.2026 11:22 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 09.11.2026 11:21 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,63% pour le Dow Jones .DJI , de 0,36% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,2% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA NVDA.O ... Lire la suite

  • Michel Picon, le 24 septembre 2025, à Matignon ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Hausse du SMIC : "On attend que le gouvernement nous donne un coup de pouce", assure le président de l'U2P
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.11.2026 11:20 

    Michel Picon, président de l'U2P (union des entreprises et commerces de proximité), attend un allégement de "la facture fiscale et sociale sur les entreprises, pour qu'on ait la capacité de rémunérer un peu mieux", a-t-il déclaré sur TF1 ce lundi 9 novembre. Pas ... Lire la suite

  • ARGAN : Attendre un test du support
    ARGAN : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 09.11.2026 11:11 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0488 +15,09%
Pétrole Brent
97,15 -2,18%
CAC 40
8 167,01 +0,34%
2CRSI
16,34 +2,90%
SOITEC
96,3 +2,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank