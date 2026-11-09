Le Kremlin affirme ne pas avoir connaissance d'une lettre demandant à Poutine de saisir les actifs de Coca-Cola HBC en Russie

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Le Kremlin a déclaré lundi ne pas avoir connaissance d'une lettre qui aurait été envoyée par un brasseur sibérien demandant au président Vladimir Poutine de placer sous administration provisoire les actifs de Coca-Cola HBC en Russie.

La Russie a pris des mesures similaires ces derniers mois à l'encontre d'autres entreprises étrangères, notamment la chaîne de supermarchés française Auchan, le géant alimentaire suisse Nestlé et, la semaine dernière, Japan Tobacco.

Coca-Cola HBC est une société d'embouteillage enregistrée en Suisse, détenue à 21% par le géant américain des boissons. Coca-Cola s'est officiellement retiré de Russie en 2022 après le déclenchement de la guerre à grande échelle menée par la Russie en Ukraine.