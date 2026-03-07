 Aller au contenu principal
Le Koweït réduit sa production pétrolière après des attaques l'Iran
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 15:05

Le Koweït a décidé de réduire sa production de brut dans le cadre d'une mesure de précaution prise au vu des attaques de l'Iran contre le pays et les menaces proférées par Téhéran sur des navires voulant emprunter le détroit d'Ormuz, a déclaré samedi la Kuwait Petroleum Company dans un communiqué.

La compagnie pétrolière nationale a précisé que cette mesure s'inscrivait dans le cadre de sa "stratégie de gestion des risques et de continuité des activités".

KPC a ajouté que cet ajustement était purement préventif et qu'il serait réévalué en fonction de l'évolution de la situation, notant que la compagnie restait prête à rétablir les niveaux de production dès que les conditions le permettraient.

(Yousef Saba, version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
92,99 USD Ice Europ +10,30%
Pétrole WTI
91,79 USD Ice Europ +16,37%
