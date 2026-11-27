Le Koweït a convoqué vendredi l'ambassadeur d'Iran et lui a remis une note de protestation concernant ce qu'il qualifie d'attaques iraniennes répétées, notamment une frappe de drone qui a tué deux Italiens et blessé des ressortissants koweïtiens et pakistanais, a indiqué le ministère koweïtien des Affaires étrangères. Le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré jeudi que deux techniciens italiens travaillant pour une filiale du groupe allemand de défense Rheinmetall RHMG.DE avaient été tués lors d'une frappe de drone iranien contre un poste de surveillance de la défense aérienne au Koweït.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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