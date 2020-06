Le kiwi a effacé ses pertes liées au Covid-19

(AOF) - Cette semaine, le dollar néo-zélandais a gagné 0,6% à 0,6447 dollar, retrouvant son niveau d'avant la crise du coronavirus. Depuis son plus bas niveau historique atteint mi-mars, la devise, surnommée le kiwi en référence à l'oiseau emblématique de l'île, a rebondi de 18%. Elle a bénéficié de l'annonce d'un excédent commercial en forte hausse au mois de mai sur un an et du statu quo de la banque centrale. La RBNZ a maintenu son principal taux directeur inchangé à 0,25 %, conformément aux attentes.

L'institution a également annoncé la poursuite de son programme de rachat d'actifs afin de soutenir l'activité économique face aux effets de la pandémie.