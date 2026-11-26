Le Kazakhstan renforce sa coopération avec la Russie dans le domaine de l'IA, alors que cette dernière est à la recherche de puces américaines de pointe

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a mis en avant les ambitions de son pays en matière d'IA lors de la principale conférence russe sur l'IA jeudi, déclarant au président Vladimir Poutine que les entreprises russes Sberbank et Yandex étaient les bienvenues sur le marché kazakh.

La visite de Tokayev à Moscou intervient un mois après sa rencontre avec le NVDA.O Jensen Huang, directeur général de Nvidia , à Astana, la capitale kazakhe . À cette occasion, Freedom Holding, une grande banque kazakhe , avait annoncé passer une importante commande de puces B300 d’ de Nvidia.

Les supercalculateurs russes sont équipés de versions plus anciennes des puces Nvidia. La Russie peine à développer son secteur de l’IA et à rattraper son retard sur les leaders que sont les États-Unis et la Chine, car les sanctions américaines liées à la guerre en Ukraine ont interrompu ses importations de puces fabriquées aux États-Unis, indispensables à l’entraînement des modèles d’IA.

De nombreuses entreprises russes opèrent sans restriction dans les pays d’Asie centrale , tirant parti des relations que ces pays entretiennent toujours avec l’Occident, ainsi que de leur proximité et de leurs liens commerciaux avec la Chine. Une coopération plus étroite entre la Russie et le Kazakhstan en matière d’IA et une présence croissante des entreprises russes dans cet État de l’ex-Union soviétique pourraient renforcer cette tendance.

« Nous nous réjouissons des progrès réalisés par les entreprises russes sur notre marché, et elles peuvent compter sur notre soutien sans faille », a déclaré Tokayev à Poutine à la veille de la conférence « AI Journey » organisée par la Sberbank à Moscou.

LES GOULETS D'ÉTRANGLEMENT DANS LA COURSE À LA TECHNOLOGIE

M. Tokayev a indiqué que le groupe technologique russe Yandex était le premier employeur au Kazakhstan, et une importante délégation d’entrepreneurs et de responsables de l’IA de son pays a accompagné le président lors de sa visite à Moscou.

Jeudi, la Sberbank a dévoilé de nouvelles versions de son modèle d’IA GigaChat et de son modèle Kandinsky, spécialisé dans la génération de vidéos, et a présenté à Tokayev et Poutine une nouvelle génération de ses robots humanoïdes Grin, alimentés par l’IA.

La Russie ne produit pas ses propres puces de pointe, et ses supercalculateurs utilisés pour entraîner les modèles d’IA ont été construits avant le début de la guerre en Ukraine et l’imposition de sanctions par l’Occident . Le.

« La pénurie d’électricité, les réseaux électriques et la complexité de la base de composants deviennent des goulots d’étranglement dans la course technologique. Pour surmonter ces obstacles, il faut de nouveaux investissements massifs », a déclaré Poutine lors de la conférence.

LES PUCES FABRIQUÉES EN CHINE

Un nouveau décret russe autorise les entreprises russes à utiliser des centres de données situés à l’étranger avec l’accord des services de sécurité. Poutine l’a signé après que des drones ukrainiens ont pris pour cible des centres de données et des supercalculateurs russes en début d’année .

Sberbank et Yandex n’ont pas indiqué publiquement s’ils comptaient réagir en transférant une partie de leurs services vers des centres de données situés dans d’autres pays, les informations relatives aux centres de données des entreprises russes étant confidentielles.

Le directeur général de Sberbank, German Gref, s’est rendu en Chine en mai pour discuter de l’accès aux puces de fabrication chinoise les plus avancées, mais une source proche de ces discussions a déclaré à Reuters que les pourparlers n’avaient pas abouti.

Le quotidien russe Kommersant a rapporté jeudi, citant des sources, que M. Gref, né au Kazakhstan soviétique, entretenait également des discussions régulières avec M. Tokayev au sujet du développement de l’IA et se rendait fréquemment dans la capitale kazakhe.

La Sberbank n’a pas commenté cette information.

Lors de la visite de Huang au Kazakhstan en octobre, Freedom Holding, dirigée par l’entrepreneur d’origine russe Timur Turlov – qui a renoncé à sa nationalité russe en 2022 et a également rompu ses liens commerciaux avec la Russie –, a annoncé son intention de construire un « Sovereign AI Hub » de 2 milliards de dollars au Kazakhstan.

« Nous passons d’ores et déjà commande de notre premier cluster informatique équipé des dernières puces B300 de Nvidia, comprenant jusqu’à 300 serveurs et représentant un investissement total de plusieurs centaines de millions de dollars », avait déclaré M. Turlov à l’époque.

M. Huang, qui a démissionné ce mois-ci avant d’être réintégré à son poste de directeur général, a également confirmé lors de sa visite en octobre que Nvidia avait investi dans Higgsfield, une start-up kazakhe spécialisée dans la génération de vidéos par IA, dans le cadre de la levée de fonds de 400 millions de dollars de cette entreprise.