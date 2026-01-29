 Aller au contenu principal
Le Kazakhstan affirme que Chevron promet que Tengiz sera exploité de manière fiable et sûre
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 06:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Kazakhstan a déclaré jeudi que Chevron avait assuré au gouvernement qu'il prendrait des mesures pour garantir le fonctionnement fiable et sûr des installations du champ pétrolifère de Tengiz.

Le Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il redémarrait par étapes l'immense champ pétrolifère de Tengiz, dans le but d'atteindre la pleine production dans une semaine, après que trois incendies électriques inexpliqués au début du mois lui ont fait perdre 7,2 millions de barils de pétrole.

Lors d'une réunion avec Derek Magness, directeur général de la division Eurasie de Chevron, le premier vice-premier ministre du Kazakhstan, Roman Sklyar, a exprimé son inquiétude quant aux incidents survenus sur le site de Tengiz, qui ont entraîné un arrêt temporaire de la production, a indiqué le gouvernement.

"La direction de Chevron a fourni des informations sur les mesures prises pour éliminer les conséquences des incidents et augmenter progressivement la production de pétrole", a-t-il indiqué.

"La direction de Chevron a également assuré qu'elle prendrait des mesures spécifiques pour éviter des situations similaires à l'avenir et garantir un fonctionnement fiable et sûr des installations", a-t-il ajouté.

Valeurs associées

CHEVRON
169,920 USD NYSE +0,52%
EXXON MOBIL
137,640 USD NYSE +0,60%
Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
69,23 USD Ice Europ +0,71%
Pétrole WTI
64,03 USD Ice Europ +0,80%
