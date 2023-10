Le jus d’orange au plus haut historique

(AOF) - Le cours du jus d’orange a atteint un plus haut historique aux Etats-Unis à 3,97 dollars la livre. Si le ministère américain de l'agriculture prévoit une hausse de 30% de la production en Floride à 20,5 millions de caisses d'oranges lors de la saison 2023-2024, elle restera inférieure de moitié à celle d’il y a deux ans. La production souffre d’une maladie touchant les agrumes, appelée la " maladie du dragon jaune ", qui se traduit par des oranges plus petites et moins de fruits par arbre. Elle touche également le Brésil, source d'environ 70 % du jus d'orange mondial.