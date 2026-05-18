Le juge fait droit à la demande de Mangione, accusé du meurtre d'un directeur général, visant à exclure des éléments de preuve en raison d'une perquisition illégale

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* Un juge estime que la police a fouillé le sac à dos de Mangione de manière illégale

* Les procureurs affirment que les preuves sont recevables et prétendent en détenir bien d'autres

* Le procès pour meurtre doit débuter le 8 septembre, un autre procès fédéral est prévu en novembre

(Réécriture tenant compte de la décision du juge, ajout de contexte au paragraphe 4, détails tirés de la décision et de l'audience aux paragraphes 6 à 8) par Jack Queen

Lundi, un juge d'un tribunal d'État a partiellement accédé à la demande de Luigi Mangione , visant à empêcher que les preuves trouvées dans son sac à dos lors de son arrestation ne soient admises lors de son procès pour meurtre, dans lequel il est accusé d'avoir assassiné un dirigeant d'une compagnie d'assurance maladie à Manhattan.

Mangione, 28 ans, est accusé d'avoir abattu Brian Thompson, directeur général de UnitedHealthcare, sur un trottoir de Midtown en décembre 2024. Les responsables publics ont condamné ce meurtre effronté, mais celui-ci est devenu emblématique de l'antipathie de certains Américains envers les pratiques du secteur de l'assurance maladie et la hausse des coûts.

Mangione a plaidé non coupable de toutes les accusations devant le tribunal d'État. Son procès doit débuter le 8 septembre et devrait durer six semaines.

Cette décision constitue un coup de pouce juridique pour Mangione, bien que les procureurs affirment disposer de preuves suffisantes de sa culpabilité.

Le juge Gregory Carro a accédé à la demande de Mangione visant à exclure certaines des preuves trouvées dans son sac à dos lors de son arrestation en Pennsylvanie, estimant que la police avait fouillé le sac de manière illégale sans mandat. Ces preuves comprenaient un chargeur de pistolet chargé, un téléphone portable et une puce informatique.

Cependant, le juge Carro a estimé qu’une deuxième fouille du sac à dos effectuée au poste de police était légale et que les objets récupérés à cette occasion — notamment une arme à feu, un silencieux, une clé USB et un carnet rouge — seraient recevables.

Carro a rejeté la demande de Mangione visant à exclure ses premières déclarations aux forces de l'ordre, rejetant son argument selon lequel il avait été interrogé illégalement.

Le juge a rendu sa décision lors d'une brève audience devant un tribunal de l'État de New York à Manhattan, en présence de Mangione.

PREUVES SUPPLÉMENTAIRES

Les avocats de Mangione ont fait valoir que le contenu de son sac à dos et les déclarations qu'il avait faites aux forces de l'ordre lors de son arrestation en Pennsylvanie devaient être irrecevables, car il avait été fouillé illégalement et n'avait pas été informé de ses droits.

Les procureurs du bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, réfutent les allégations selon lesquelles Mangione aurait été fouillé et interrogé illégalement.

Dans leurs dossiers judiciaires, les procureurs ont détaillé un large éventail de preuves reliant Mangione au meurtre, notamment de l'ADN, des empreintes digitales, des centaines d'heures d'enregistrements vidéo, un téléphone portable et un autre sac à dos qu'il aurait laissé tomber lors de sa fuite depuis New York.

Thompson, qui dirigeait la branche d'assurance santé UNH.N du groupe UnitedHealth, a été abattu le 4 décembre 2024 devant l'hôtel Hilton où la société tenait une réunion d'investisseurs.

Mangione a été arrêté en Pennsylvanie après une chasse à l'homme de cinq jours et est incarcéré depuis lors.

Les procureurs de l'État avaient initialement inculpé Mangione de terrorisme, mais Carro a rejeté cette accusation après avoir conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer que les actes présumés de Mangione visaient à influencer la politique publique.

Les procureurs fédéraux du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York ont, de leur côté, inculpé Mangione de meurtre, de détention d'armes et de harcèlement.

En janvier, le juge chargé de l'affaire a rejeté les accusations de meurtre et de détention d'armes pour vice de forme. Cela a écarté la possibilité de la peine de mort, mais Mangione pourrait être condamné à la prison à vie s'il est reconnu coupable de harcèlement.