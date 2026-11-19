Le juge décide que le procès en diffamation de 15 milliards de dollars intenté par Trump contre le New York Times peut se poursuivre

Un juge fédéral a déclaré jeudi que le procès en diffamation de 15 milliards de dollars intenté par le président Donald Trump contre le New York Times NYT.N et l’éditeur Penguin Random House pouvait se poursuivre, ce qui constitue une victoire pour Trump dans sa campagne judiciaire contre les médias qu’il accuse de le traiter injustement.

Trump a intenté plusieurs poursuites depuis 2024 contre des groupes médiatiques, les accusant de l'avoir diffamé ou d'avoir induit le public en erreur de manière frauduleuse par des reportages mensongers. Ses détracteurs ont dénoncé ces poursuites comme des attaques contre la liberté de la presse.

La décision rendue jeudi intervient une semaine après qu’un autre juge fédéral a déclaré que le procès en diffamation intenté par Trump contre la BBC au sujet d’un extrait vidéo monté de manière trompeuse pouvait se poursuivre. La BBC a nié toute responsabilité en matière de diffamation.

Le procès intenté contre le *New York Times* et Penguin Random House faisait référence à un livre consacré à Trump rédigé par deux journalistes du *New York Times*, ainsi qu’à des articles qualifiés de « faux, malveillants, diffamatoires et dénigrants » qui, selon lui, visaient à saboter ses chances lors de l’élection présidentielle de 2024, qu’il a remportée. Trump réclame au moins 15 milliards de dollars de dommages-intérêts.

Le juge fédéral de district Steven Merryday, à Tampa, en Floride, a estimé que la plainte de Trump alléguait de manière plausible que les déclarations contenues dans un article du Times signé Peter Baker et dans un livre des journalistes Susanne Craig et Russ Buettner, qui accusaient Trump d’« avoir planifié et commis des crimes complexes », étaient « fondées sur des informations incomplètes et minimes ». Le juge a toutefois rejeté les griefs de Trump concernant un article du Times sur son travail dans l’émission de téléréalité « The Apprentice ».

Le Times et Penguin ont nié avoir diffamé Trump et ont déclaré dans un mémoire déposé au tribunal que son action était juridiquement viciée et visait à marquer des points politiques.

Un porte-parole du Times a déclaré dans un communiqué que le recours de Trump n’avait aucun fondement juridique et constituait « une attaque sans fondement contre le Times et les droits d’une presse libre et indépendante dans ce pays ».

Un porte-parole de l’équipe juridique personnelle de Trump a salué cette décision et a déclaré que les défendeurs « devront désormais répondre d’avoir diffamé intentionnellement et de manière malveillante le président Trump ».

Un porte-parole de Penguin Random House a déclaré dans un communiqué que la maison d’édition soutenait le livre et ses auteurs, et qu’elle était convaincue que l’affaire serait entièrement classée sans suite.

Le procès intenté contre le Times et Penguin portait sur deux articles et un livre qui jetaient le doute sur l’histoire des débuts de Trump en tant qu’homme d’affaires avisé ayant fait fortune dans les secteurs de l’immobilier et du divertissement.

Trump a cité plus d’une vingtaine de déclarations tirées d’articles du Times rédigés par les trois journalistes, ainsi que d’un livre de Craig et Buettner intitulé « Lucky Loser: Comment Donald Trump a dilapidé la fortune de son père et créé l’illusion du succès ».

Ces déclarations comprennent notamment des affirmations concernant le rôle de Trump dans la création de son émission de téléréalité à succès « The Apprentice », l’héritage qu’il a reçu de son père, ses projets d’affaires et son enfance à New York.

Le Times et Penguin ont fait valoir, dans une requête en irrecevabilité, que la plainte de Trump n’expliquait pas en quoi ces déclarations étaient diffamatoires et qu’elle comportait des opinions subjectives dont la véracité ou la fausseté ne pouvait être prouvée.