Le juge décide que la plainte pour diffamation déposée par Trump contre le New York Times peut être examinée

Jeudi, un juge américain de Floride a décidé que le procès en diffamation intenté par le président américain Donald Trump contre le New York Times NYT.N et Penguin Random House pouvait se poursuivre.

Cette action en justice, intentée l’année dernière, s’inscrit dans le cadre de l’offensive juridique de longue date menée par Trump contre les grands groupes médiatiques qu’il accuse de le traiter injustement.

L’affaire porte sur un livre consacré à Trump, rédigé par deux journalistes du New York Times, ainsi que sur trois articles qui, selon lui, visaient à compromettre ses chances lors de l’élection présidentielle de 2024, qu’il a remportée.

Le Times et Penguin Random House ont déclaré que cette action en justice était dépourvue de fondement juridique.