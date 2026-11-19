Jeudi, un juge américain de Floride a décidé que le procès en diffamation intenté par le président américain Donald Trump contre le New York Times NYT.N et Penguin Random House pouvait se poursuivre.
Cette action en justice, intentée l’année dernière, s’inscrit dans le cadre de l’offensive juridique de longue date menée par Trump contre les grands groupes médiatiques qu’il accuse de le traiter injustement.
L’affaire porte sur un livre consacré à Trump, rédigé par deux journalistes du New York Times, ainsi que sur trois articles qui, selon lui, visaient à compromettre ses chances lors de l’élection présidentielle de 2024, qu’il a remportée.
Le Times et Penguin Random House ont déclaré que cette action en justice était dépourvue de fondement juridique.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer