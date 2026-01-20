 Aller au contenu principal
Le japonais Shionogi augmente sa participation dans ViiV dans le cadre d'un accord de 2,13 milliards de dollars, alors que Pfizer se retire
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'opération à partir du paragraphe 2)

La société japonaise Shionogi & Co

4507.T a déclaré mardi qu'elle paierait 2,13 milliards de dollars pour de nouvelles actions de ViiV Healthcare, sa coentreprise avec le fabricant britannique de médicaments GSK, augmentant ainsi sa participation dans le fabricant de médicaments contre le VIH à 21,7 %, le fabricant américain Pfizer PFE.N se retirant de sa participation de 11,7 %.

En vertu de l'accord, Pfizer recevra 1,88 milliard de dollars pour sa participation de 11,7 %, et GSK recevra un dividende spécial de 250 millions de dollars lorsque ViiV annulera les actions du fabricant américain de médicaments.

GSK GSK.L conservera sa participation majoritaire de 78,3 % dans ViiV Healthcare. L'entreprise britannique a créé ViiV Healthcare avec Pfizer en 2009, et Shionogi l'a rejoint en tant qu'actionnaire en 2012.

L'accord rationalise la propriété de ViiV Healthcare à un moment où l'entreprise fait progresser un pipeline de traitements injectables à longue durée d'action et de médicaments de prévention du VIH.

