Le Japonais Mimura rappelle aux marchés les risques d'intervention alors que le yen avoisine les 160

Le principal responsable japonais des questions monétaires, Atsushi Mimura, a averti jeudi les acteurs du marché qu'il était “trop tôt pour oublier” l'intervention de cet été, alors que le yen se rapprochait à nouveau du seuil clé des 160 yens pour un dollar.

Dans ses premières déclarations sur le marché des changes depuis fin septembre, Mimura a estimé que les récentes fluctuations monétaires avaient été excessivement rapides.

“Il est encore trop tôt pour oublier ce qui s’est passé cet été”, a-t-il ajouté, faisant référence aux interventions japonaises d’achat de yens menées de fin juillet à début août, dont une menée conjointement avec les États-Unis.

Jeudi matin, le dollar s’est apprécié à 159,94 yens JPY=EBS , atteignant son plus haut niveau depuis plus de deux mois, soutenu par des anticipations croissantes d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, suite à la publication de chiffres d’inflation élevés aux États-Unis et aux déclarations bellicistes des décideurs politiques.

Le Japon a procédé pour la dernière fois à des interventions pendant trois jours entre le 30 juillet et le 3 août, dépensant un montant record de 15 400 milliards de yens au cours du mois, alors que la devise japonaise atteignait son plus bas niveau depuis 40 ans, à près de 164 yens pour un dollar.

La faiblesse du yen est un casse-tête pour les décideurs politiques japonais, car les coûts d’importation ont grimpé en flèche. L’indice des prix à l’importation libellé en yens a bondi de 24,8 % en octobre par rapport à l’année précédente, selon des données publiées jeudi .

“En matière de change, comme cela a été évoqué lors du sommet Japon-États-Unis et comme l’a également déclaré la Première ministre Takaichi , nous considérons de manière générale qu’un yen sous-évalué pose problème”, a déclaré le secrétaire général du Cabinet, Minoru Kihara, lors d’une conférence de presse régulière.

“Nous continuerons à entretenir une communication étroite avec le Trésor américain par l’intermédiaire du ministère des Finances et nous nous efforcerons de préserver le bon fonctionnement des marchés des changes.”

Les analystes de Mizuho Securities ont souligné le risque d’une intervention japonaise, estimant que le dollar devrait poursuivre sa hausse face au yen, profitant de la résilience de l’économie américaine et d’une inflation toujours élevée, alimentée par de solides investissements dans l’intelligence artificielle.

“Si le dollar franchit la barre des 160 et que la faiblesse du yen alimente l’inflation, augmentant ainsi le risque d’une baisse de popularité du gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi, Tokyo pourrait procéder à une intervention unilatérale”, ont-ils ajouté.