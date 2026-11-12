Le Japonais Mimura estime que les marchés ne doivent pas oublier les risques liés à une intervention alors que le yen avoisine les 160

Le principal responsable japonais des questions monétaires, Atsushi Mimura, a averti jeudi les acteurs du marché qu'il était "trop tôt pour oublier" l'intervention de cet été, alors que le yen se rapprochait à nouveau du seuil clé des 160 yens pour un dollar.

Dans ses premières déclarations sur le marché des changes depuis fin septembre, M. Mimura a estimé que les récentes fluctuations monétaires avaient été excessivement rapides.

"Il est encore trop tôt pour oublier ce qui s’est passé cet été", a-t-il ajouté, faisant référence aux interventions japonaises d’achat de yens menées de fin juillet à début août, dont une menée conjointement avec les États-Unis.

Jeudi matin, le dollar s’est apprécié à 159,94 face au yen japonais JPY=EBS , atteignant son plus haut niveau depuis plus de deux mois, soutenu par des anticipations croissantes d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, suite à la publication de chiffres d’inflation élevés aux États-Unis et aux déclarations bellicistes des décideurs politiques.

La faiblesse du yen est un casse-tête pour les décideurs politiques japonais, car les coûts d’importation ont grimpé en flèche. L’indice des prix à l’importation libellé en yens a bondi de 24,8% en octobre par rapport à l’année précédente, selon des données publiées jeudi .

"Le dollar devrait continuer à s’apprécier face au yen, soutenu par la résilience de l’économie américaine et par une inflation qui reste élevée, alimentée par des investissements soutenus dans l’intelligence artificielle", ont déclaré les analystes de Mizuho Securities dans un rapport.

"Si le dollar franchit la barre des 160 et que la faiblesse du yen alimente l’inflation, augmentant ainsi le risque d’une baisse de popularité du gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi, Tokyo pourrait procéder à une intervention unilatérale", précise le rapport.