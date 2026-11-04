Le Japon va demander aux entreprises américaines spécialisées dans l'IA de lui fournir des données sur les failles logicielles, alors que les cyberattaques se multiplient, selon le Nikkei

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Le Japon prévoit de demander aux développeurs américains d'intelligence artificielle et à d'autres entreprises technologiques étrangères de lui communiquer plus rapidement les informations relatives aux failles logicielles non divulguées, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer ses défenses face à la recrudescence des cyberattaques , a rapporté jeudi le journal Nikkei.

Le gouvernement devrait présenter un plan d'urgence en matière de cybersécurité lors d'une réunion ministérielle qui pourrait se tenir dès vendredi, ajoute l'article.

Fin octobre, la Première ministre Sanae Takaichi a chargé les responsables de mettre au point des mesures visant à renforcer les défenses cybernétiques suite à une récente recrudescence des cyberattaques, selon le Nikkei.

Les sites web gouvernementaux et d’entreprises de plusieurs pays ont été perturbés en octobre après la révélation de vulnérabilités critiques dans le langage de programmation PHP, qui sous-tend une grande partie d’Internet, ce qui a déclenché des millions de tentatives de piratage et contraint les opérateurs de sites web à protéger ou à fermer temporairement leurs systèmes.

Alors que les organisations s’efforçaient d’atténuer les risques liés à PHP, le Japon a annoncé la mise en place d’une équipe chargée de simuler des cyberattaques à l’aide de l’IA afin d’identifier les faiblesses des systèmes technologiques.

Tokyo va désormais explorer les moyens d’obtenir des informations sur les vulnérabilités logicielles graves avant qu’elles ne soient rendues publiques, afin d’aider les agences gouvernementales et les opérateurs d’infrastructures critiques à réagir plus rapidement, a indiqué le Nikkei.

Le Japon avait récemment cherché à élargir son accès à des modèles d’IA avancés développés par de grands acteurs américains, notamment Anthropic et OpenAI, en réponse à une vague de cyberattaques qui auraient été facilitées par l’IA, a ajouté le Nikkei.