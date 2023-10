Le Japon se refuse à confirmer son intervention sur le marché des changes

(AOF) - Après avoir brièvement dépassé hier le niveau de 150 yens pour un dollar et atteint un sommet en séance à 150,16, la paire dollar-yen a brusquement chuté à un plus bas du jour de 147,43. Ce repli a alimenté la spéculation sur une intervention des autorités japonaises sur le marché des changes. Sachant qu'il y a environ un an, cette parité s'échangeait déjà au-dessus de cette barre symbolique des 150 yens, ce qui avait entraîné une intervention immédiate du ministère japonais des Finances.

Interrogés ce matin à ce sujet, les responsables japonais ont unanimement refusé de confirmer une telle intervention.

En laissant ainsi les intervenants dans le flou, les autorités japonaises veulent les maintenir " dans l'expectative quant à la menace imminente d'une intervention afin de ralentir au moins le rythme de hausse du dollar par rapport au yen ", explique MUFG.

" En fin de compte, toutefois, les interventions ne changent pas grand-chose à la situation fondamentale. Tant que l'économie américaine semble toujours aussi robuste et que la BoJ ne cherche pas à sortir de sa politique monétaire ultra-accommodante, il y a des raisons fondamentales à la tendance haussière de la parité dollar-yen ", prévient Commerzbank.