Les constructeurs de véhicules japonais, notamment Aster, se sont trouvés un nouveau créneau dans les technologies de défense, alors que l'industrie automobile du pays est en difficulté face à la concurrence chinoise.

Les moteurs électriques d'Aster, qui a longtemps tiré ses revenus de la fourniture de pièces pour les véhicules Toyota, équipent les drones construits par le spécialiste américain de technologie militaire Anduril. Les activités liées à la défense représentent désormais un dixième du chiffre d'affaires d'Aster depuis son entrée dans ce secteur l'année dernière.

Le changement d’orientation de la société s’inscrit dans une initiative de Tokyo visant à encourager les nombreux équipementiers automobiles japonais à participer au plus grand renforcement militaire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi espère que le recours aux chaînes d’approvisionnement industrielles existantes accélérera la transformation du Japon en matière de sécurité, face aux menaces émanant de ses voisins dotés de l’arme nucléaire : la Chine, la Russie et la Corée du Nord.

Cette percée naissante de l’industrie automobile dans le secteur de la défense est soutenue par l’Agence d'acquisition, de la technologie et de la logistique (ATLA), qui supervise les marchés publics du ministère de la Défense.

L’ATLA a indiqué qu’elle servait de point de contact pour aider les entreprises souhaitant se lancer dans ce domaine et qu’elle continuerait à collaborer avec d’autres ministères pour encourager les nouveaux entrants.

Le cabinet de Sanae Takaichi n’a pas répondu aux questions.

UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE

Les compétences du Japon dans la construction automobile sont pertinentes pour la production d’armement, a affirmé Pontus Haggstrom, consultant dans le secteur automobile basé au Japon et ancien directeur général de Stellantis Japan.

Les arguments en faveur d’un recours à sa production nationale se sont également renforcés, alors que les fabricants d’armes américains peinent à reconstituer leurs arsenaux épuisés par les conflits au Moyen-Orient et en Europe. Tokyo a été la destination d’environ un dixième des exportations d’armes américaines entre 2021 et 2025, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

L'entreprise Kyowa Industrial reçoit un nombre croissant de commandes de prototypes de moteurs pour drones et fabrique depuis longtemps des composants liés aux missiles. Cette activité secondaire dans le domaine de la défense représente désormais 10% de son chiffre d’affaires annuel, contre 3% au printemps 2025.

LA RUÉE VERS LES DRONES

L’ATLA, qui a lancé en octobre un programme de financement destiné à l’essai de nouvelles technologies militaires, a encouragé certains équipementiers automobiles à produire des composants pour des drones. L’agence a indiqué qu’elle était disposée à apporter un soutien de plusieurs millions de dollars aux projets qui aboutissent au développement d’un prototype.

La future stratégie de sécurité devrait présenter des plans visant à doter le Japon de flottes de drones d’attaque et d’interception.

Cependant, la production industrielle nationale est minime. Le pays n’a exporté qu’un peu plus de 1.100 engins l’année dernière, contre environ 123.000 vendus à des clients étrangers par Taïwan, son voisin, selon les chiffres du commerce compilés par l’Institut taïwanais de recherche sur la démocratie, la société et les technologies émergentes.

Si les limites budgétaires devraient contraindre Tokyo à revoir certaines commandes existantes de missiles et d’avions, son besoin en drones est tel que les dépenses liées à ce secteur seront probablement préservées, selon un responsable au fait des projets budgétaires.

SURMONTER UN TABOU D'APRÈS-GUERRE

Selon cinq responsables et analystes, la transition de l’industrie automobile vers les marchés de la défense se limite pour l’instant en grande partie aux petits équipementiers.

Les trois grands constructeurs automobiles japonais — Toyota 7203.T , Honda 7267.T et Nissan 7201.T — se sont montrés peu enclins à s’orienter vers le secteur de la défense. Ils disposent encore d’activités importantes en Chine, qui a critiqué le renforcement du potentiel militaire du Japon. Ils se méfient également depuis longtemps des risques pour leur réputation.

Nissan a refusé de commenter d’éventuels projets dans le domaine de la défense, tandis que Honda a répondu aux questions en indiquant qu’elle n’avait aucun plan concret visant à s’y implanter.

Toutefois, Takenobu Hongo, DG d’Aster, a estimé que les opportunités commerciales dans la défense, ainsi que les préoccupations croissantes du public concernant les défis de sécurité auxquels le Japon est confronté, attireraient bien d’autres entreprises.

(Rédigé par Tim Kelly, John Geddie, Daniel Leussink et Maki Shiraki; Avec la contribution de Nobuhiro Kubo et Tom Bateman; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)