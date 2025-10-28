 Aller au contenu principal
Le Japon et les États-Unis envisagent des investissements potentiels impliquant Mitsubishi Heavy, selon une source
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 03:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Japon et les États-Unis préparent une fiche d'information sur les projets d'investissement potentiels aux États-Unis, impliquant des entreprises japonaises telles que Mitsubishi Heavy Industries

7011.T , a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement japonais.

La fiche d'information inclura la production d'énergie et les produits liés à l'automobile en tant que projets d'investissement potentiels, a déclaré la source.

Le gouvernement japonais et l'ambassade des États-Unis au Japon n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires. Un porte-parole de Mitsubishi Heavy Industries s'est refusé à tout commentaire.

