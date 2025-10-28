Le Japon et les États-Unis envisagent des investissements potentiels impliquant Mitsubishi Heavy, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Japon et les États-Unis préparent une fiche d'information sur les projets d'investissement potentiels aux États-Unis, impliquant des entreprises japonaises telles que Mitsubishi Heavy Industries
7011.T , a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement japonais.
La fiche d'information inclura la production d'énergie et les produits liés à l'automobile en tant que projets d'investissement potentiels, a déclaré la source.
Le gouvernement japonais et l'ambassade des États-Unis au Japon n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires. Un porte-parole de Mitsubishi Heavy Industries s'est refusé à tout commentaire.
