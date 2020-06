Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon envisage de rouvrir ses frontières à certains voyageurs-presse Reuters • 01/06/2020 à 05:10









TOKYO, 1er juin (Reuters) - Le Japon envisage de rouvrir ses frontières aux voyageurs d'une sélection de pays présentant de faibles taux de contaminations au coronavirus, rapporte lundi la presse locale, alors que le pays a débuté l'assouplissement des restrictions imposées plus tôt cette année pour faire face à la crise sanitaire. Alors que les autorités ont interdit en février l'entrée de ressortissants étrangers sur le territoire japonais afin de limiter la propagation du coronavirus, les voyageurs en provenance de Thaïlande, Vietnam, Australie et Nouvelle-Zélande pourraient être autorisés à se rendre au Japon dans les prochains mois. Le ministère japonais des Affaires étrangères n'a fait aucun commentaire à l'heure actuelle. Ecoles, cinémas, salles de sport et grands magasins rouvrent lundi leurs portes dans le capitale Tokyo. Quelque 17.000 cas de contamination au coronavirus ont été confirmés au Japon, où l'épidémie a causé près de 900 décès. (Naomi Tajitsu; version française Jean Terzian)

